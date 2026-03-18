La scuola di Villalba e la “Tavola dei vecchierelli”: la tradizione continua

VILLALBA – Ieri, su iniziativa delle insegnanti del Progetto “Baby Parking” e di tutto il plesso scolastico presso la Scuola dell’Infanzia “Don Milani” di Villalba è stata allestita la tradizionale “Tavola dei vecchierelli” in occasione della Festa di San Giuseppe Santo Patrono di Villalba. Presenti le Autorità locali, alunni e insegnanti delle scuole di Villalba, del Sindaco Maria Paola Immordino, dell’Assessore all’Istruzione Silvana Calà, del Dirigente Scolastico Salvatore Mastrosimone, l’arciprete Parroco Don Marko Cosentino ha benedetto la tavola ricordando come “il pane, elemento centrale della tavola, sia il simbolo della fatica e del lavoro, la ricompensa semplice ma sostanziale dell’impegno quotidiano”. Soddisfatte le insegnanti, hanno commentato: “Una giornata davvero speciale piena di emozioni. “L’allestimento della tavola ha rappresentato non solo un momento di creatività ma anche un’occasione educativa per i bambini che hanno partecipato alla preparazione scoprendo i valori della nostra tradizione. Un clima di festa, momenti di condivisione, attimi di raccoglimento e tanta gioia per sottolineare l’importanza delle tradizioni. “Ai nostri bambini – hanno sottolineato le insegnanti del “Baby Parking” e della scuola – vogliamo affidare il futuro di queste usanze affinché vengano tramandate con cura per continuare a unire la comunità e a mantenere viva la nostra identità”.