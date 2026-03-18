Israele, il missile dell’Iran abbattuto in extremis

(Adnkronos) – Un missile lanciato dall'Iran sta per colpire in Israele. L'Iron Dome non sembra arginare l'attacco e un video mostra i momenti che precedono un impatto sempre più probabile. Il sistema difensivo, però, si attiva al fotofinish: il missile viene intercettato e abbattuto quando sta per colpire.

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