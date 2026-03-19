Iran, Pasdaran diffondono video: “Ecco jet Usa colpito”

(Adnkronos) – I Guardiani della Rivoluzione diffondono un video, non verificato in maniera indipendente, che documenterebbe l'azione con cui l'Iran ha colpito un F-15 degli Stati Uniti. E' il primo caccia americano colpito dall'Iran nella guerra iniziata il 28 febbraio. Il jet è riuscito ad atterrare in una base degli Stati Uniti in Medio Oriente, il pilota è sostanzialmente illeso.

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