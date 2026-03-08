Iran, Meloni: “Italia non entrerà in guerra, rafforziamo presenza nel Golfo per proteggere italiani nell’area”

“Confermo quello che ho detto, l’Italia non e’ parte del conflitto, non intende essere parte del conflitto, ci stiamo limitando a rafforzare la nostra presenza nei Paesi del Golfo che sono stati attaccati dall’Iran con missili, con droni, ma solo a scopo difensivo”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a “Fuori dal coro” in onda questa sera su Rete4.

E’ “una decisione che nasce dalla bisogno che noi abbiamo di proteggere le decine di migliaia di italiani che sono presenti nell’area, oltre che i nostri contingenti militari. Abbiamo circa 2.000 soldati dislocati in quella regione”, ha spiegato per poi riconoscere: “Quelle sono anche nazioni con le quali noi abbiamo sicuramente ottimi rapporti, ma che sono anche vitali per i nostri interessi energetici. Pero’ non intendiamo entrare in guerra, non ci entreremo”, ha concluso.