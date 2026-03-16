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Frana Niscemi: procuratore, “Avanti su indagini, tanto lavoro”

Redazione

Frana Niscemi: procuratore, “Avanti su indagini, tanto lavoro”

Lun, 16/03/2026 - 14:31

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“Stiamo lavorando costantemente e di lavoro ce n’e’ tanto”. Cosi’, il procuratore di Gela, Salvatore Vella, a margine di una conferenza stampa su un altro caso, riguardo all’indagine per disastro colposo e danneggiamento a seguito della frana di Niscemi.

Gli agenti del commissariato e della Squadra mobile di Caltanissetta hanno acquisito diversi documenti sullo smottamento del 12 ottobre 1997 e su quello dello scorso 25 gennaio. Obiettivo e’ stabilire se ci siano state inadempienze, e da parte di chi, in merito ai lavori di mitigazione del rischio non effettuati.

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