Frana Niscemi: procuratore, “Avanti su indagini, tanto lavoro”

“Stiamo lavorando costantemente e di lavoro ce n’e’ tanto”. Cosi’, il procuratore di Gela, Salvatore Vella, a margine di una conferenza stampa su un altro caso, riguardo all’indagine per disastro colposo e danneggiamento a seguito della frana di Niscemi.

Gli agenti del commissariato e della Squadra mobile di Caltanissetta hanno acquisito diversi documenti sullo smottamento del 12 ottobre 1997 e su quello dello scorso 25 gennaio. Obiettivo e’ stabilire se ci siano state inadempienze, e da parte di chi, in merito ai lavori di mitigazione del rischio non effettuati.