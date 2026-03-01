FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale

(Adnkronos) –

LDA e Aka 7even hanno vinto il FantaSanremo, il fantasy game dedicato al Festival di Sanremo. Sul podio del 'gara bilaterale' al Festival – così come l'ha ribattezzata Elettra Lamborghini – si piazzano seconde le Bambole di Pezza e al terzo posto Sal Da Vinci. Ecco tutta la classifica completa del FantaSanremo 2026. 1. Lda e Aka 7even – 780 punti 2. Bambole di pezza – 570 punti 3. Sal Da Vinci – 520 punti 4. Samurai Jay – 512 punti 5. Dargen D'Amico – 484 punti 6. Ditonellapiaga – 460 7. Elettra Lamborghini – 427 punti 8. Eddie Brock – 420 punti 9. J-Ax – 411 punti 10. Sayf – 405 punti 11. Leo Gassmann – 366 punti 12. Ermal Meta – 344 punti 13. Arisa – 325 punti 14. Malika Ayane – 298 punti 15. Fulminacci – 282 punti 16. Serena Brancale – 266 punti 17. Fedez e Masini – 240 punti 18. Luchè – 237 punti 19. Levante – 218 punti 20. Enrico Nigiotti – 211 punti 21. Tommaso Paradiso – 208 punti 22. Michele Bravi -207 punti 23. Maria Antonietta e Colombre – 199 punti 24. Mara Sattei – 198 punti 25. Nayt – 175 punti 26. Patty Pravo – 173 punti 27. Tredici Pietro – 164 punti 28. Francesco Renga -135 punti 29. Raf – 130 punti 30. Chiello – 80 punti

