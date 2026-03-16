Diga Trinità, Safina(PD): “L’assessore Colianni risponde alla mia lettera, ora dobbiamo salvare l’acqua”

Trapani- “Apprezzo la tempestività dell’assessore regionale all’Energia e ai rifiuti Francesco Colianni che, subito dopo aver ricevuto la mia lettera di questa mattina sulla situazione della diga Trinità, mi ha contattato assicurando un intervento immediato presso il Ministero e l’Ufficio nazionale dighe per accelerare il rilascio delle autorizzazioni necessarie”.

Lo dichiara il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, intervenendo sulla gestione dell’invaso della diga Trinità, nel territorio di Castelvetrano.

“L’assessore Colianni – spiega Safina – mi ha comunicato che si attiverà immediatamente con gli uffici competenti a Roma per sollecitare la procedura che consenta di chiudere le paratoie e portare l’invaso fino alla quota autorizzabile di 64 metri. Un passaggio fondamentale per evitare di disperdere in mare l’acqua che in queste ore sta affluendo nella diga”.

Attualmente il livello dell’acqua ha già raggiunto quota 62,11 metri, mentre le paratoie risultano ancora aperte. La situazione è legata all’iter autorizzativo necessario per consentire l’innalzamento del livello massimo dell’invaso fino a 64 metri, dopo i lavori di manutenzione e adeguamento richiesti dall’Ufficio nazionale dighe, completati lo scorso 9 marzo.

“In questi giorni – prosegue Safina – le precipitazioni e l’apporto del fiume Delia, che alimenta l’invaso, stanno contribuendo ad aumentare rapidamente il livello dell’acqua. Se però non si interviene in tempo con le necessarie autorizzazioni e con la chiusura delle paratoie, si rischia di perdere una quantità significativa di risorsa idrica che potrebbe invece essere immagazzinata”.

“Continueremo a seguire con attenzione l’iter – conclude Safina – affinché le autorizzazioni arrivino nel più breve tempo possibile e si possa sfruttare pienamente l’acqua di queste settimane, evitando sprechi e garantendo una riserva fondamentale per il territorio e per il comparto agricolo”.

