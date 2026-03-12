Codacons Sicilia Donna si costituisce parte offesa nel procedimento penale per il femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina

Il Codacons Sicilia Donna esprime profondo cordoglio e ferma condanna per il femminicidio di Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa con numerose coltellate nella propria abitazione nel quartiere Lombardo di Messina.

L’ennesimo episodio di violenza contro una donna riaccende l’allarme su un fenomeno che continua a colpire il nostro Paese con una drammatica frequenza e che richiede interventi concreti sul fronte della prevenzione e della tutela delle vittime.

Il Codacons Sicilia Donna annuncia che oggi si è costituita parte offesa nel procedimento penale relativo all’omicidio, depositando formale atto presso la Procura della Repubblica di Messina, con l’obiettivo di contribuire all’accertamento della verità e rappresentare simbolicamente tutte le donne vittime di violenza.

“Basta: si continua ad uccidere le donne – afferma l’avvocato Federica Prestidonato, Presidente di Codacons Sicilia Donna –Non possiamo più assistere impotenti a una scia di sangue che attraversa il nostro Paese. Con la costituzione di parte offesa il Codacons Sicilia Donna intende chiedere piena giustizia per Daniela Zinnanti e ribadire con forza la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione, le misure di protezione delle vittime e il sostegno alle donne che trovano il coraggio di denunciare”.

Il Codacons Sicilia Donna ricorda inoltre che l’associazione è pronta ad assistere le donne vittime di violenza e chiunque si trovi in situazioni di abuso, minacce o persecuzione. Per segnalazioni e richieste di supporto è possibile scrivere a sportellocodacons@gmail.com o divisionedonna@codaconsicilia.it, oppure contattare il numero WhatsApp 3715201706.

Il Codacons Sicilia Donna seguirà con attenzione l’evoluzione delle indagini e del procedimento giudiziario affinché venga garantita piena giustizia per la vittima e per i suoi familiari.