Ciclone Harry, il presidente Schifani lunedì 9 marzo a Portopalo di Capo Passero e a Catania

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sarà lunedì 9 marzo alle 11 a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) per la consegna dei lavori di messa in sicurezza del porto, aggiudicati dal Genio civile di Siracusa con procedura di somma urgenza. La struttura è stata danneggiata dal ciclone Harry, lo scorso 18 gennaio.Schifani, commissario delegato per l’emergenza causata dal maltempo dei mesi scorsi, sarà accompagnato dal dirigente generale del dipartimento Tecnico, Duilio Alongi, nominato dal presidente soggetto delegato al coordinamento di tutte le strutture, regionali e non, che stanno lavorando per affrontare le conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi.Queste le coordinate del punto di incontro: https://maps.app.goo.gl/s4WaZmUm5QDxArgWAAlle 12,30, il presidente andrà a Catania per presenziare alla consegna dei lavori di messa in sicurezza del porticciolo di Porto Rossi. Le indicazioni per raggiungere l’area del sopralluogo a Porto Rossi: https://maps.app.goo.gl/fo1ZnWVde9GYgYkq9