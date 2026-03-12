Catania, il 13 marzo il Turkish trio al festival InterSezioni: ponte vivo tra Oriente e Occidente

Un’affascinante fusione di tradizioni musicali classiche turche e occidentali eseguite per violoncello, pianoforte e kemence, strumento a corde tipico della tradizione della musica classica ottomana e turca. Sono questi gli ingredienti principali del prossimo appuntamento di InterSezioni, il festival catanese organizzato della Camerata Polifonica Siciliana e dedicato alla musica contemporanea che venerdì 13 marzo alle ore 20.30 ospita sul palco di Zo Centro Culture Contemporanee il Turkish trio. La formazione di Istanbul composta da Dilbag Tokay (violoncello), Emine Serdaroglu (pianoforte) e la pluripremiata Hati̇ce Dogan Sevinc (kemenche) – vincitrice del premio Outstanding Achievement in Education nell’ambito degli Istanbul Technical University Awards del 2023 e dell’Outstanding Academic Performance Award – proporrà il concerto “Alla turca”, evocando già nel titolo quel modo di dire storicamente utilizzata nella musica classica europea per descrivere composizioni ispirate a temi ottomani o turchi. Il concerto, incentrato sull’unione di linguaggi musicali, offrirà agli ascoltatori un programma attentamente curato che fonde musica turca, tradizioni classiche occidentali, forme musicali orientali e selezioni di musica popolare turca in uno stile interpretativo non convenzionale. Ne verrà fuori un viaggio poetico in cui melodie antiche incontrano l’espressione contemporanea, offrendo un paesaggio sonoro fresco e profondamente personale. Unendo i colori di diverse culture, l’ensemble si propone di promuovere la comprensione, l’amicizia e il dialogo attraverso la musica. Più che presentare un programma le musiciste del Turkish trio salgono sul palco per condividere con il mondo il ricco patrimonio culturale della Turchia, costruendo così – ora più che mai – un ponte vivo tra Oriente e Occidente, e celebrando il linguaggio universale della musica e quel legame unico che solo la musica riesce a creare tra i popoli. Il festival InterSezioni riserva agli studenti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania un biglietto simbolico di 2 euro, mentre ai docenti e al personale sono riservati biglietti da 5 euro (le promozioni sono fruibili esclusivamente previa prenotazione sul sito www.cpsmusic.com, posti limitati). Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20) Biglietteria online: www.yeventi.com Ingresso: 10 euro Studenti Conservatorio Bellini: 2 euro (posti limitati, prenotazioni su www.cpsmusic.com) Personale e docenti Conservatorio Bellini: 5 euro (posti limitati, prenotazioni su www.cpsmusic.com)