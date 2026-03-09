Campofranco. Referendum: il 14 marzo incontro pubblico per approfondire le ragioni del “No” e quelle del “Si”

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco invita tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di confronto e approfondimento in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026.

“Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO”Un incontro pubblico per informarsi, ascoltare punti di vista diversi e formarsi un’opinione consapevole. L’evento è in programma Sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:30 nel Museo di Storia Locale – Piazza Crispi, a Campofranco.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Rosario Nuara e del Vice Sindaco Enrico Lipari, il dibattito vedrà il confronto tra: Dott.ssa Wilma Mazzara, Magistrato – Presidente del Tribunale Penale di Agrigento Claudio Testa, Avvocato. Modera l’incontro Roberto Mistretta, giornalista e scrittore.

Sarà un’occasione importante per approfondire i contenuti del referendum con competenza e spirito critico, nel rispetto delle diverse posizioni. La partecipazione è libera e aperta a tutti. Informarsi è il primo passo per scegliere.

