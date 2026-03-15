Caltanissetta tra i 141 comuni italiani Plastic Free

Sabato 14 Marzo presso il teatro Olimpico di Roma si è tenuta la quinta edizione della premiazione dei comuni Plasticfree. L’evento patrocinato dal Senato della Repubblica dalla camera dei deputati e dal Mase vede 141 comuni italiani premiati e tra questi 20 comuni Siciliani tra cui figura anche Caltanissetta unico capoluogo Siciliano, insieme ad Enna, che per il secondo anno consecutivo raggiunge il premio raddoppiano il risultato dello scorso anno aggiudicandosi due tartarughe su tre.

Durante la cerimonia a Roma presenti per ritirare il premio il Ref provinciale Salvatore Butera, la vice referente provinciale Ilaria Vincitore e l’assessore all’ambiente Salvatore Licata

“Un doveroso ringraziamento va all’ex assessore Marcello Mirisola – dichiara il Ref provinciale Salvatore Butera – che grazie al suo impegno di concerto con gli uffici comunali raddoppia il risultato ottenuto lo scorso anno dal suo predecessore Oscar Aiello. Grazie al neo assessore Salvatore Licata che continua con grande entusiasmo la collaborazione con l’associazione, è sempre un onore – continua Butera – portare in alto il nome di Caltanissetta il risultato è un risultato importante frutto di un lavoro di squadra sia con le referenti Rita Cosentino (ref.comunale) Ilaria Vincitore (vice ref. Provinciale) che con tutte le associazioni ed i volontari che collaborano con noi evento dopo evento che ringrazio e dedico a loro questo importante traguardo raggiunto Chiaramente non’e un arrivo ma un punto di partenza per fare sempre di più“.