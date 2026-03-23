Caltanissetta, Teatro Regina Margherita gremito per Giovanni Scifoni: applausi per “Frà” e stagione “Atto 150” da record

CALTANISSETTA. Grande successo giovedì scorso al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, nell’ambito della Stagione Teatrale Nazionale “Atto 150 – Sei sogni a teatro”, la rassegna ufficiale promossa dal Comune in occasione del 150° anniversario del teatro cittadino, dove uno spettacolo intenso e coinvolgente ha registrato il pienone. Una sala gremita e partecipe ha accompagnato per tutta la serata la performance di Giovanni Scifoni, protagonista di “Frà – San Francesco, la superstar del Medioevo”, tra applausi ripetuti e una lunga ovazione finale.Lo spettacolo ha conquistato il pubblico grazie a una narrazione originale e moderna della figura di San Francesco d’Assisi, raccontato come artista, comunicatore e uomo profondamente umano. Tra ironia, musica e riflessione, Scifoni ha saputo alternare momenti di leggerezza a passaggi di grande intensità, accompagnando gli spettatori in un viaggio tra spiritualità e contemporaneità.Particolarmente apprezzata la capacità dell’attore di rendere attuale il racconto francescano, trasformando le prediche del santo in vere e proprie performance teatrali, arricchite dalle musiche dal vivo eseguite con strumenti antichi. Uno spettacolo che ha saputo unire intrattenimento e contenuto, confermando il valore culturale della proposta artistica.La serata ha rappresentato l’ennesima conferma del successo della Stagione Teatrale Nazionale “Atto 150 – Sei sogni a teatro”, che sta registrando un forte apprezzamento da parte del pubblico, consolidando un percorso culturale di grande qualità.Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Cultura e vice sindaco, professoressa Giovanna Candura, che sottolinea:«È una gran bella stagione fino adesso. Siamo soddisfatti per come stanno andando le cose al Teatro Regina Margherita, per l’interesse che la città sta dimostrando e soprattutto per la risposta del pubblico a fine spettacolo. La soddisfazione più grande non è quella che possiamo esprimere noi, ma è il plauso che gli spettatori, serata dopo serata, manifestano con scroscianti applausi. È il segnale che il lavoro fatto, basato su una programmazione attenta e di qualità, sta dando i risultati attesi».Si ricorda inoltre il ruolo di DalVivo Produzioni Srls, che ha curato l’organizzazione dell’intera rassegna, contribuendo in maniera determinante alla riuscita degli appuntamenti in programma.La stagione si avvia ora verso il gran finale con l’ultimo appuntamento in programma, “Buongiorno Ministro” con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, previsto per il 23 aprile 2026, spettacolo che chiuderà ufficialmente il cartellone del 150° anniversario.Per informazioni, prenotazioni e richieste di accredito è possibile contattare la biglietteria ai numeri 0934 547034, 0934 547599 oppure 320 0693857.Un finale atteso che arriva dopo una serie di serate di grande successo, a conferma di una stagione che ha saputo riportare il teatro al centro della vita culturale cittadina.