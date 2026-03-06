Caltanissetta, scuola “F. Cordova”: alunni del corso musicale al Teatro Massimo Bellini di Catania per lo spettacolo “Vedova Allegra” di Franz Lehàr

LA SCUOLA ALL’OPERA: ALUNNI DEL CORSO MUSICALE F. CORDOVA AL TEATRO BELLINI PER LA VEDOVA ALLEGRA

Ieri pomeriggio, nella splendida cornice del Teatro Massimo Bellini di Catania, gli alunni del corso ad indirizzo musicale della F. Cordova di Caltanissetta, diretta dal Prof. Antonio Diblio, hanno assistito alla rappresentazione della Vedova Allegra di Franz Lehàr . In un teatro gremito di giovani, è andata in scena una delle più affascinanti e coinvolgenti operette che hanno contrassegnato la cosiddetta “Belle Epoque” in Europa.

All’apertura del sipario, gli alunni hanno reagito con entusiasmo e stupore, consapevoli di assistere dal vivo ad un evento unico capace di coniugare la bellezza della musica alla straordinaria monumentalità del teatro Bellini, che i ragazzi hanno potuto visitare con interesse. Ad accompagnarli i docenti di strumento musicale Proff. Rossella Casanova, Laura Mosca, Isabella Vitale e i Proff. Fabio Amico e Valeria Chiodo. Si ringrazia la Dott.ssa Gloria Cannizzaro per la splendida accoglienza e l’attenta organizzazione .