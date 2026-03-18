Caltanissetta. L’Amministrazione Tesauro premia la giovane attrice e performer nissena Vittoria Sardo

CALTANISSETTA. Una mattinata all’insegna del talento e dell’orgoglio nisseno quella vissuta presso la Sala Gialla di Palazzo del Carmine. L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, infatti, ha voluto rendere omaggio a Vittoria Sardo, artista poliedrica e protagonista del panorama del musical nazionale e internazionale, conferendole un riconoscimento per i prestigiosi traguardi raggiunti nella sua brillante carriera.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il Sindaco Walter Tesauro, insieme agli assessori Guido Delpopolo e Toti Petrantoni. L’incontro è stato l’occasione per sottolineare come la tenacia e la passione possano trasformare i sogni d’infanzia in una realtà di successo che porta il nome di Caltanissetta nei più grandi palcoscenici in giro per il mondo.

La storia di Vittoria Sardo è un esempio di dedizione che affonda le sue radici proprio nel territorio nisseno. È qui che Vittoria ha mosso i suoi primi passi artistici, formandosi grazie alla guida di eccellenze locali: la maestra Olga Giliberto, con cui a soli 5 anni ha iniziato lo studio della danza classica e contemporanea; la vocal coach Mariangela Rizza, che dall’età di 10 anni ha perfezionato le doti canore di Vittoria.

Proprio questa solida base cittadina le ha permesso di spiccare il volo, ottenendo a 17 anni il diploma dell’Imperial Society of Teachers of London e successivamente la laurea con lode in Musical Theatre presso la prestigiosa Bernstein School di Bologna.

Il percorso di Vittoria è stato costellato già dall’adolescenza di successi: dalle prime apparizioni televisive su Rai Tre con Raffaella Carrà e ad “Amici” con i “The Kolors”, fino all’affermazione in occasione del Festival della Città di Caltanissetta nel 2016.

Negli ultimi anni, la sua ascesa è stata inarrestabile. Ha lavorato come Singer/Dancer e Dance Captain sulle navi Holland America nei “Grand Voyage” tra Africa e Sud America. È stata protagonista in musical di rilievo come Chicago (nel ruolo di Velma Kelly), Anastasia e West Side Story alle Terme di Caracalla, sotto la supervisione dell’Etoile Eleonora Abbagnato.

Tra il 2025 e il 2026, inoltre, Vittoria ha consacrato il suo talento interpretando l’iconico ruolo da protagonista di Alex Owens nel musical Flashdance, prodotto dalla Compagnia della Rancia.

Proprio a partire dal mese in corso sta recitando con il ruolo di Lulu’ (ballerina del KitKatClub) nelle tappe della tournée del musical “CABARET” di Arturo Brachetti. Lo scorso 13,14 e 15 marzo è stata in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e dal 9 al 12 aprile si esibirà al Teatro Alfieri di Torino.

Anche il futuro riserverà con ogni probabilità nuove soddisfazioni professionali: recentemente Vittoria è stata selezionata per il progetto internazionale The Impossible Man sul celebre illusionista Harry Houdini, con l’obiettivo di debuttare nella stagione 2027/2028.

Il Sindaco Tesauro e la giunta hanno espresso profonda ammirazione per Vittoria Sardo, definendola “un’ambasciatrice della cultura, del talento e dell’impegno nisseno”, capace di rappresentare con grazia e determinazione il volto migliore della nostra città.

Un plauso è stato rivolto anche alle maestre di canto e danza locali, radici di una formazione di successo, nonché alla famiglia di Vittoria, che ha creduto in “un percorso non convenzionale durante il quale il genitore assume un ruolo fondamentale per incoraggiare i sogni dei propri figli”.