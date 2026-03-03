Caltanissetta, educazione digitale e acqua: Caltaqua incontra gli studenti della Verga dell’I.C. ”Caponnetto-Sciascia”

Una nuova tappa del viaggio con gli studenti e fra gli studenti degli Istituti comprensivi di Caltanissetta lungo la strada di una sempre più marcata consapevolezza digitale nell’utilizzo della rete e del mondo dei social. L’iniziativa lanciata da Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A. ha visto protagonisti stamane gli alunni delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado “Verga” dell’Istituto Comprensivo “Caponnetto – Sciascia” di Caltanissetta.

L’iniziativa educativa dal titolo “La rete e l’informazione: imparare a distinguere le fonti” ha coinvolto complessivamente circa 80 studenti che sono stati accompagnati lungo un percorso di riflessione attiva sui meccanismi dell’informazione online e sui rischi legati alla diffusione delle fake news. Gli alunni sono stati così guidati alla scoperta di come riconoscere una fonte attendibile, come distinguere fatti e opinioni e quanto sia fondamentale verificare accuratamente ogni informazione anche quando si parla di ambiente, acqua e servizio idrico integrato.

L’incontro si inserisce nel più ampio percorso – CaltaquaCampus – di educazione e sensibilizzazione che Caltaqua porta avanti da anni in collaborazione con il mondo della scuola, riconoscendo negli studenti non solo cittadini di oggi, ma protagonisti consapevoli delle scelte di domani.

«Educare all’informazione significa educare alla responsabilità» è il messaggio che ha accompagnato l’attività, pensata per fornire ai ragazzi strumenti pratici da utilizzare nella vita quotidiana e per stimolare una riflessione più ampia pure sul valore dell’acqua e sulla necessità di proteggerla anche attraverso una comunicazione corretta e trasparente.

L’esperienza realizzata presso la scuola Verga, guidata dalla Dirigente Rosa Ambra, rappresenta solo una delle tappe di un più ampio progetto che Caltaqua intende estendere ad altri istituti del territorio, rinnovando il proprio impegno nel dialogo con la scuola e nella crescita civile e culturale delle nuove generazioni.

Le scuole interessate ad aderire al progetto possono contattare Caltaqua (lromano@caltaqua.it) per ricevere informazioni e concordare modalità e date degli incontri.

