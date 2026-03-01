Caltanissetta, Comer Sud inaugura il nuovo showroom Omoda|Jaecoo: innovazione, design e tecnologia di ultima generazione

Un’esperienza immersiva nell’innovazione e nel futuro quella che Caltanissetta ha vissuto venerdì, 27 febbraio, con l’apertura del nuovo showroom Omoda|Jaecoo di Comer Sud, in via Artale Alagona, 9. Un’inaugurazione che ha rappresentato un ulteriore passo in avanti verso l’espansione dello storico dealer in Sicilia, rafforzando la presenza del Gruppo Di Martino sul territorio siciliano.

“Caltanissetta è un territorio importante, che ha bisogno e vuole crescere e guardare in avanti. – ha dichiarato Davide Di Martino, General Manager Comer Sud –. Con l’inaugurazione del nuovo showroom Omoda|Jaecoo, due brand emergenti a livello europeo, italiano e siciliano, oggi vengono portati qui nuovi concetti di mobilità, dall’elettrificazione, alle nuove tecnologie: sistemi intelligenti per un nuovo modello di mobilità che sicuramente i siciliani e i nisseni stanno apprezzando tanto.”

La serata evento ha preso il via con l’intervento firmato Cristiano Di Stefano, per poi proseguire tra le degustazioni e lo showcooking dello chef Alessandro Papa, tra musica del Dj Marco Giannone e l’esibizione al sax di Davide Di Vendra. Pure emozioni che hanno preso vita anche attraverso due animazioni, con l’intelligenza artificiale come protagonista, come il Glambot, un braccio robot che genera video in slow motion condivisibili in tempo reale per una scena cinematografica completa. Sorprendente la performance del Oj Cybord Robot che ha svelato l’anteprima nazionale della nuova Jaecoo 8 SHS-P.

Il saluto del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro

Tra gli ospiti della serata, Andrea Intravaia, Digital Marketing Manager Omoda|Jaecoo Italia, al quale è stata consegnata una targa: “L’anteprima nazionale della Jaecoo 8 non sarà l’unica novità – ha affermato –, perché alla fine dell’anno vedremo anche la nuova Omoda 4; senza dimenticare quello che c’è oggi in gamma, un ventaglio di prodotti che permette al cliente di poter avere qualsiasi scelta a portata di mano, dalla tecnologia Full Hybrid al sistema Super Hybrid.”

Omoda|Jaecoo, due brand che portano a Caltanissetta non solo una nuova esposizione, ma anche un nuovo concetto di mobilità, di sostenibilità e uno stile particolare. Un connubio perfetto tra Comer Sud e Omoda|Jaecoo Italia che erge i suoi pilastri su innovazione, design e tecnologia di ultima generazione.

La consegna delle maglie da parte della Nissa

Tra i presenti, il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, che ha ringraziato Davide Di Martino per l’attenzione che il Gruppo ha rivolto alla città. Ospite anche la Nissa che ha donato due maglie a Davide Di Martino e ad Andrea Intravaia, creando un momento di forte identità sportiva.

Con l’inaugurazione del nuovo showroom Omoda|Jaecoo, Caltanissetta diventa punto di riferimento per chi guarda al futuro e cerca una proposta automobilistica che sia anche un modo originale di vivere l’automobile. “Abbiamo tanti progetti a Caltanissetta – conclude Davide Di Martino –. Questa è un’altra pietra miliare che mettiamo qui sul territorio, l’offensiva di investimenti che Comer Sud vuole portare in questa città e in questa provincia sono diversi, più avanti scopriremo altri brand che verranno portati in questo bellissimo territorio.”