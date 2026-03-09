Caltanissetta. A Casa Rosetta per il 2026/2027 51 giovani impegnati nel servizio civile universale con 3 progetti: istanze entro l’8 aprile

CALTANISSETTA. A Casa Rosetta saranno 51 i giovani che svolgeranno l’esperienza del Servizio civile universale nel 2026-2027, dopo l’approvazione dei progetti presentati dall’Associazione da parte del Dipartimento della presidenza del Consiglio. Il bando per la presentazione delle domande è stato già pubblicato; il termine scadrà alle ore 14 dell’8 aprile. Il Servizio civile universale a Casa Rosetta è un’importante opportunità rivolta ai giovani che desiderano vivere un’esperienza significativa di impegno sociale, formazione e crescita personale all’interno di contesti educativi e socio-assistenziali qualificati.

I partecipanti possono maturare esperienze concrete nel lavoro di équipe, nella relazione d’aiuto e nella cittadinanza attiva, elementi sempre più rilevanti anche per il futuro professionale. Ma c’è anche un vantaggio concreto previsto dalla normativa: coloro che portano a termine il Servizio civile universale beneficiano della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, un’opportunità significativa per chi intraprenderà un percorso lavorativo nella pubblica amministrazione.

I 51 volontari verranno selezionati da Casa Rosetta e quindi inseriti in tre diversi progetti di intervento sociale. Il progetto “Libera la vita”, dedicato alle dipendenze patologiche, prevede 19 posti disponibili nelle sedi di Caltanissetta, Partinico e Caltagirone; il progetto “SuperAbile”, rivolto all’area della disabilità, mette a disposizione 26 posti nelle sedi di Caltanissetta, Mussomeli, Mazzarino e Riesi; mentre il progetto “Comunità Insieme”, dedicato ai minori, offre 6 posti nelle sedi di Roma e Ragusa. Attraverso questi percorsi i volontari saranno accompagnati da operatori esperti e coinvolti in attività educative, riabilitative e sociali che rappresentano un’occasione concreta di apprendimento sul campo e di crescita umana.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro l’8 aprile esclusivamente in modalità online attraverso il sito ufficiale www.casarosetta.it. Per accedere alla piattaforma è necessario lo Spid, requisito indispensabile per completare la procedura. Si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni per l’invio della domanda, in quanto, eventuali errori o inesattezze nella compilazione potrebbero infatti comportare il rigetto da parte del Ministero senza la possibilità di ripresentare l’istanza una volta scaduti i termini.

Per qualsiasi difficoltà, chiarimento o necessità di supporto, i candidati potranno comunque rivolgersi alla biblioteca di Casa Rosetta, sita in contrada Bagno, palazzina C. È inoltre consigliato visitare periodicamente il sito casarosetta.it per verificare eventuali nuovi avvisi o comunicazioni ufficiali relativi al bando.