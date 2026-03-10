A Niscemi i Carabinieri incontrano gli studenti per prevenire disagio giovanile, bullismo e cyberbullismo

NISCEMI. Presso l’Istituto comprensivo “Mario Gori” di Niscemi, il Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela e il Comandante della locale Stazione hanno incontrato gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria.

L’iniziativa rientra nel più ampio ciclo di conferenze promosso dal Comando Generale dell’Arma, in linea con gli accordi sottoscritti con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza. L’evento si colloca, inoltre, nel solco del Protocollo d’intesa promosso dal Prefetto di Caltanissetta, la Dott.ssa Licia Donatella Messina, volto a prevenire e contrastare il disagio giovanile, il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di estremismo violento.

L’incontro ha suscitato grande interesse e partecipazione: numerose sono state le domande rivolte dagli studenti, anche sul percorso per diventare Carabiniere, segno evidente della curiosità di conoscere da vicino un’Istituzione che quotidianamente opera al servizio dei cittadini.

Durante l’incontro sono state affrontate diverse tematiche di attualità, a partire dalle norme che regolano la convivenza civile. Particolare attenzione è stata dedicata ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, analizzati non solo sotto il profilo socio-educativo, ma anche per le loro implicazioni giuridiche. È stato evidenziato come comportamenti spesso sottovalutati o ritenuti ‘scherzosi’ possano in realtà configurare reati con conseguenze penali e civili, oltre a compromettere il benessere psicologico, l’autostima e il percorso di crescita delle vittime.

I militari hanno inoltre richiamato l’attenzione sull’uso consapevole e responsabile dei social network e degli strumenti digitali, sottolineando l’importanza di non diffondere immagini, video o messaggi offensivi e di rivolgersi tempestivamente a genitori, insegnanti o alle Forze dell’Ordine in caso di situazioni di disagio o prevaricazione.