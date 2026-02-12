Università Caltanissetta, Crescere per formare: ConSenso lancia il Corso ABA gratuito

Dopo il successo della scorsa edizione, la cooperativa sociale ConSenso promuove una nuova edizione del Corso ABA – Analisi del Comportamento Applicata, un percorso formativo di alto profilo rivolto a professionisti, studenti e operatori impegnati nei contesti educativi, riabilitativi e nei servizi dedicati ai disturbi del neurosviluppo.



Il corso si svolgerà in modalità blended (formazione online e in presenza). Le lezioni in presenza si terranno nell’aula magna del Consorzio universitario di Caltanissetta nelle seguenti date:

– 21 marzo (intera giornata)

– 27 marzo (mattina)

– 28 marzo (intera giornata)

La scelta del Consorzio universitario non è casuale. L’ente, guidato dal presidente Gianluca Tumminelli e dai consiglieri Alessandro Maira e Franco Marra, si conferma un punto di riferimento per la promozione culturale e scientifica nel territorio nisseno. La disponibilità dimostrata dal presidente e la sensibilità verso iniziative che favoriscono crescita, inclusione e qualificazione professionale rappresentano un valore aggiunto per l’intero progetto formativo.

La collaborazione con ConSenso testimonia l’impegno del Consorzio nel sostenere percorsi che generano impatto sociale, rafforzano la rete territoriale e contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi educativi e riabilitativi.

Le lezioni saranno tenute da professionisti altamente qualificati:

– Leandro Lago, pedagogista e analista del comportamento

– Roberta Italiano, psicologa, psicoterapeuta e analista del comportamento

– Loreta Lipari, pedagogista e analista del comportamento

– Gaetano Terlizzi, pedagogista e analista del comportamento



Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato conforme agli standard previsti per la figura di tecnico del comportamento, una qualifica sempre più richiesta nei servizi educativi, scolastici e riabilitativi.



Investire in formazione significa investire nella qualità degli interventi e nella crescita professionale di chi opera quotidianamente accanto a bambini, adolescenti e adulti con disturbi del neurosviluppo.