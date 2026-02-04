TARI 2025, Caltanissetta sotto la media nazionale: risparmio per le famiglie nissene

Buone notizie sul fronte della tassa sui rifiuti per i cittadini di Caltanissetta. Secondo lo studio UIL sulla TARI 2025, una famiglia tipo nel capoluogo nisseno paga 334 euro all’anno, un importo inferiore alla media nazionale, fissata a 350 euro.

Un dato che colloca Caltanissetta tra i Comuni che riescono a contenere il costo del servizio, offrendo un piccolo ma significativo margine di risparmio alle famiglie, soprattutto se confrontato con molte altre realtà del Mezzogiorno Studio_Uil_su_Tari-2025.

Un aumento contenuto

Nel confronto con il 2024, quando la TARI era pari a 328 euro, l’aumento registrato nel 2025 è stato limitato (+1,78%), confermando una sostanziale stabilità dei costi. Un risultato non scontato in un contesto nazionale segnato da rincari diffusi e forti disuguaglianze territoriali.

L’andamento degli ultimi anni mostra come, dopo il biennio 2022–2023 caratterizzato da tariffe più basse, il Comune sia riuscito a mantenere il costo della TARI su livelli comunque competitivi rispetto alla media italiana.

Il confronto con la Sicilia

All’interno della regione, Caltanissetta si posiziona in una fascia favorevole. La TARI risulta sensibilmente più bassa rispetto a città come Trapani (521 euro), Agrigento (500) e Catania (483), e solo leggermente superiore a Enna (313 euro) e Messina (315 euro).

Un quadro che evidenzia come il capoluogo nisseno riesca a limitare l’impatto della tassa sui rifiuti, pur operando in un contesto regionale tradizionalmente complesso sul piano della gestione impiantistica.

Un risultato da consolidare

Secondo la UIL, le forti differenze territoriali restano legate a problemi strutturali del sistema rifiuti, in particolare nel Mezzogiorno. Tuttavia, il dato di Caltanissetta mostra che una gestione più attenta può produrre effetti concreti sulle bollette dei cittadini.

La sfida, ora, è consolidare questo risultato, continuando a investire sull’efficienza del servizio e sulla trasparenza, per mantenere nel tempo una TARI sostenibile e in linea con le aspettative delle famiglie nissene.