Serradifalco. Conseguito dall’Istituto comprensivo “Puglisi” l’Accreditamento Erasmus 2021-2027

SERRADIFALCO. Riconoscimento europeo per l’Istituto Scolastico Comprensivo “Filippo Puglisi” di Serradifalco, Montedoro e Milena. A comunicarlo è stata la dirigente scolastica, la prof. Valeria Vella: nel 2025 l’Istituto comprensivo “Filippo Puglisi” ha conseguito l’Accreditamento Erasmus+ per il periodo 2021–2027. Si tratta di un risultato di grande rilievo che garantisce l’accesso stabile ai finanziamenti dell’Azione Chiave 1 (KA1) per la mobilità in ambito europeo di studenti, docenti e personale scolastico.

Un riconoscimento che, senza tema di smentita, premia in maniera significativa un impegno che, in questi anni, ha visto il Comprensivo di Serradifalco, Montedoro e Milena in prima fila sul piano non solo della progettualità, ma anche della crescita in termini di confronto, dialogo e integrazione a livello europeo.

Il Piano Erasmus presentato dal Comprensivo “Filippo Puglisi” ha ottenuto una valutazione positiva, riconoscendo non solo il lavoro svolto negli anni nei progetti internazionali, ma anche la solidità della rete di partenariati europei costruita nel tempo dall’Istituto scolastico comprensivo di Serradifalco, Montedoro e Milena.