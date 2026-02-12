Salute

San Valentino, quando l’amore protegge il cuore

Redazione

San Valentino, quando l’amore protegge il cuore

Gio, 12/02/2026 - 17:59

Condividi su:

L’amore non è solo un sentimento: è un fattore di salute. La scienza mostra che legami affettivi solidi e relazioni emotivamente significative sono associati a una riduzione del rischio cardiovascolare. Diminuiscono i livelli di cortisolo, migliora la variabilità della frequenza cardiaca, un indicatore raffinato del benessere del sistema nervoso e del cuore, e aumentano comportamenti protettivi come l’aderenza alle cure e uno stile di vita più equilibrato.

“Le relazioni stabili – spiega Nicola Maurea, direttore della struttura complessa di Cardiologia dell’Istituto dei tumori di Napoli – funzionano come un vero fattore di prevenzione cardiovascolare. Chi si sente sostenuto emotivamente risponde meglio alle terapie, si prende più cura di sé e affronta anche la malattia con maggiori risorse interiori”. Insomma, non è solo una metafora poetica: anche il celebre “batticuore d’amore” ha basi biologiche reali.

L’innamoramento attiva un complesso dialogo tra cervello, sistema nervoso autonomo e apparato cardiovascolare: negli innamorati aumentano adrenalina, dopamina e ossitocina, salgono frequenza cardiaca e pressione, si modifica la percezione del tempo e del corpo. Nella maggior parte delle persone sane, questi cambiamenti sono transitori e innocui. Ma, in alcuni casi, il batticuore può diventare anche un segnale da ascoltare.

“Soprattutto nelle persone fisicamente fragili – avverte Maurea – l’attivazione emotiva può favorire palpitazioni, tachicardie o senso di affanno, specie in presenza di anemia, disidratazione, terapie cardiotossiche o disturbi d’ansia. Non parliamo quasi mai di eventi pericolosi, ma di sintomi che meritano attenzione clinica. Il corpo, durante una malattia importante, è più sensibile anche agli stimoli emotivi. Numerosi studi dimostrano che legami affettivi e relazioni significative migliorano l’aderenza alle cure. Tutto questo fintanto che la relazione va bene ed è ricambiata”.

Il rischio maggiore nasce quando l’emozione si trasforma in agitazione persistente, insonnia, paura dell’abbandono o iper-coinvolgimento, alimentando uno stress cronico capace di peggiorare stanchezza e disturbi cardiaci. “La regola – stigmatizza Maurea – non è evitare l’innamoramento, ma viverlo con equilibrio e ascoltare il corpo. Palpitazioni persistenti, capogiri o affanno vanno segnalati al medico, per distinguere tra reazioni emotive e veri problemi cardiaci”. In sintesi, il batticuore può essere insieme segno di vita e campanello d’allarme. Ma la bussola resta una: coltivare relazioni autentiche fa bene al cuore, alla mente e, letteralmente, alla salute

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta