San Cataldo. Incontro di prevenzione sulla ludopatia: studenti degli Istituti “Balsamo” e “Carducci” al centro dell’iniziativa

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo, in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caltanissetta, ha organizzato un incontro di prevenzione sulla ludopatia rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado (medie) degli Istituti Comprensivi Statali “P. Balsamo” e “G. Carducci”. L’appuntamento si terrà venerdì 6 febbraio, dalle ore 8:30 alle 10:00, presso la Sala Borsellino del Comune.

<<La prevenzione è il primo passo per costruire una società più sana e informata. Le dipendenze patologiche, inclusa la ludopatia, colpiscono sempre più giovani, spesso in modo subdolo e invisibile – ha dichiarato il sindaco Gioacchino Comparato. Intervenire con iniziative concrete, coinvolgendo docenti e studenti è quindi un nostro preciso dovere. Questo incontro non è solo un momento di informazione, ma un impegno comune per proteggere la salute dei nostri ragazzi. Ringrazio l’Ordine dei Medici e gli operatori sanitari per la collaborazione preziosa>>.

L’iniziativa mira a informare i giovani studenti sui rischi connessi al gioco d’azzardo e allo sviluppo di forme di dipendenza, fornendo strumenti per riconoscere segnali d’allarme e adottare comportamenti responsabili.

<<Sull’importanza di intervenire nelle scuole contro la ludopatia, l’assessora all’Istruzione Marianna Guttilla,ha sottolineato la necessità di un’azione preventiva precoce, informando i ragazzi che il gioco d’azzardo non è un gioco, ma una dipendenza che può distruggere vite. Da parte nostra collaboreremo con le ASL e le famiglie per creare una rete di supporto e consapevolezza, fondamentale per proteggere le nuove generazioni da questo fenomeno in crescita>>.