Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, quinto turno del XXII torneo: i vincitori ai tavoli

Giovedì, presso Eclettica Street Factory (sede storica del Club), si è giocato il quinto turno del XXII° torneo interno (campionato periodico). Torneo che dà ai partecipanti punti utili per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno “Eclettica”. Quattordici tra giocatrici e giocatori presenti su venti iscritti divisi in tre tavoli due da cinque ed uno da quattro concorrenti. Alle 21.15 dopo un assaggio di chiacchere e sfinge per festeggiare il carnevale si è iniziato a giocare facendo rotolare dadi e spostando i carri armati colorati di plastica. Questa la composizione dei tavoli: tavolo 1: Giancarlo Ciulla, Michele Cammarata, Vincenzo Falzone e Simone Pecoraro; tavolo 2: Martino Brucato, Andrea Kiswarday, Lillo Maira, Mariella Brucculeri e Armando Turturici; tavolo 3: Fabrizio Butera, Maurizio Giunta, Luigi Tricoli, Maria Pia Matraxia e Claudio Lombardo. Hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Giancarlo Ciulla, Martino Brucato e Maurizio Giunta, terza vittoria per lui e conquista della testa della classifica parziale, seguito da Claudio Lombardo, Gabriele Taschetti, Andrea Kiswarday e Giancarlo Ciulla che lottano tutti per le due posizioni utili per andare direttamente in finale. Ma a determinare il tutto sarà lo scarto di un turno (solo Gabriele Taschetti lo ha effettuato) che potrà ribaltare la classifica finale. Pure fluida e la classifica per essere ammessi alla semifinale che lascia prevedere il prossimo turno (sesto ed ultimo) pieno di emozioni. “Un torneo molto avvincente e ricco di suspence sino all’ultimo turno del prossimo giovedì. – dichiarano dal Club – In quell’occasione terremo l’assemblea dei soci e giocatori del club per il rinnovo delle cariche sociali, tracceremo l’attività del 2026, valuteremo le proposte dei soci che stanno arrivando per dare qualche ”ritocco” ai nostri tornei interni per renderli più interessanti. Poi vorremmo entro i primi tre mesi fare una campagna di conoscenza del gioco del Risiko! presso le scuole. E’ una cosa in cantiere già dall’anno scorso e speriamo che quest’anno il progetto tracciato possa essere realizzato”.