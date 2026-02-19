Referendum 22 e 23 marzo, il Corecom Sicilia: “Vigiliamo sull’applicazione della par condicio”

PALERMO – In vista del referendum popolare confermativo sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, scattano ufficialmente le regole sulla par condicio. Con la delibera n. 37/26/CONS dell’AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono entrate in vigore le norme che stabiliscono come televisioni e radio devono trattare il tema del referendum durante la campagna informativa.

Il Corecom Sicilia, che ha il compito di controllare che le emittenti locali garantiscano spazio e correttezza a tutte le posizioni in campo, è già al lavoro per assicurare ai cittadini un’informazione chiara, equilibrata e completa sul quesito su cui saranno chiamati a votare.

Per aiutare le emittenti a rispettare le regole, il Corecom Sicilia ha aggiornato una guida pratica sulla par condicio, disponibile gratuitamente sul proprio sito https://www.corecomsicilia.it

Intanto è già operativo anche il divieto per le pubbliche amministrazioni di fare comunicazione istituzionale che possa influire sul referendum. Sono ammesse solo comunicazioni strettamente necessarie e in forma neutrale.

Le attività di controllo proseguiranno fino al voto, per garantire correttezza e trasparenza durante tutta la campagna referendaria.