Rapina e tentata violenza sessuale, 4 giovani arrestati dai carabinieri nel Palermitano

Violenza privata, rapina aggravata in concorso, lesioni personali in concorso e tentata violenza sessuale. Con queste accuse i carabinieri della Stazione di Borgetto (Palermo), con il supporto operativo dei reparti dipendenti della Compagnia carabinieri di Partinico, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Palermo, nei confronti di quattro giovani partinicesi, tre uomini di età compresa tra i 19 e i 21 anni e una donna di 20 anni. Vittime, una coppia di giovani fidanzati rapinati dai quattro il 30 novembre. I due giovani sarebbero inseguiti per le strade di Partinico da un’auto con a bordo i quattro aggressori che hanno speronato l’auto della coppia costringendola a fermarsi. Secondo quanto ricostruito, i quattro, uno dei quali armato di coltello, hanno costretto i fidanzati a scendere dall’auto e li hanno aggrediti. La 20enne avrebbe colpito la ragazza, mentre i tre uomini si sarebbero scagliati contro il giovane, ferendolo con alcuni fendenti e minacciandolo di morte. Poi si sarebbero impossessati di circa 200 euro, mentre uno dei quattro ragazzi avrebbe tentato di violentare la giovane donna che è riuscita a sfuggire. (Adnkronos)