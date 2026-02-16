Salute

Presenza delle donne nelle giunte comunali: “l’ARS approvi la norma”. Studenti universitari aderiscono alla manifestazione

Lun, 16/02/2026 - 15:03

“La lotta alla parità di genere riesce persino a rendere neutri i colori politici. Fortunatamente è un tema che supera il dibattito tra destra e sinistra all’interno delle aule del Parlamento siciliano”: a parlare è Irene Ferrara, componente del C. di A. di Ersu Palermo eletta da studentesse e studenti universitari della Sicilia occidentale.

“In qualità di rappresentante degli studenti e delle studentesse – continua Irene Ferrara – trovo necessario sottolineare l’importanza di strumenti che tutelino la parità di genere. La previsione di almeno il 40% di donne nelle giunte comunali è un passo molto importante. Come rappresentanti e studentesse, pensiamo che la politica, se non svolta da chi ne subisce i diretti effetti, non troverà mai una soluzione ai problemi della collettività.
È per noi inaccettabile, dunque, che una misura di civiltà e di democrazia come questa non venga approvata e che possa subire l’onta di un’eventuale bocciatura a causa di un eventuale voto segreto.
A sostegno delle parlamentari impegnate in questa battaglia – conclude Irene Ferrara – prenderemo parte alla mobilitazione di giorno martedì 17 febbraio davanti l’Assemblea Regionale Siciliana in piazza Del Parlamento.”

