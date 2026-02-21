“Premio Ercole Olivario Regione Sicilia 2026”, boom di partecipanti: 14 aziende alla finale nazionale

Trapani – Sono 14, cinque in più rispetto all’edizione

del 2025, le aziende siciliane produttrici di olio extravergine d’oliva

di altissima qualità che hanno superato la selezione regionale “Premio

Ercole Olivario Regione Sicilia 2026” e che parteciperanno i prossimi 21

e 22 aprile alla finale a Perugia del 34esimo “Premio nazionale Ercole

Olivario”.

Si sono qualificate, per la categoria Dop, le aziende Rollo di Giorgio

Rollo (Ragusa), Miceli & Sensat (Roccamena-Palermo), Agrestis

(Buccheri-Siracusa), Frantoi Cutrera (Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Azienda

Agricola Titone di Titone Antonina (Locogrande-Trapani), Viragì

(Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Mandranova (Palma di Montechiaro-Agrigento)

e Frantoi Covato (Modica-Ragusa).

Per la categoria Extravergine si sono qualificate le aziende Frantoi

Cutrera (Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Società agricola Cutrera Giovanni

(Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Miceli & Sensat (Roccamena-Palermo), Disisa

Società Agricola (Monreale-Palermo), Azienda Agricola Lombardo

(Campobello di Mazara-Trapani), Sanacore Francesco (Guarrato-Trapani).

In questa selezione regionale sono risultate prime classificate Rollo

per la categoria Dop-Igp; Frantoi Cutrera per la categoria extravergine;

Miceli & Sensat per il biologico; Agrestis e Giovanni Cutrera per le

monocultivar.

Sono stati consegnati anche i premi “La Goccia d’Ercole” alle piccole

produzioni di nicchia delle sei aziende che hanno superato la selezione:

Francesco Di Mino (Agrigento), La Contea (San Gregorio di Catania),

Labruna Angela (Regalbuto-Enna), Sebastiano Iacono (Chiaramonte

Gulfi-Ragusa), Terraliva di Frontino Giuseppina (Siracusa) e Vincenzo

Signorelli & Partners (Nicolosi-Catania), che è risultata prima

classificata. Un premio speciale è stato attribuito all’azienda Terre di

Shemir (Guarrato-Trapani) per la qualità della comunicazione.

“Con estremo piacere – ha commentato Giuseppe Pace, presidente di

Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di

commercio di Trapani – abbiamo potuto verificare in questa edizione un

elevato incremento della qualità degli olii extravergine d’oliva

prodotti in Sicilia e un forte impulso alla ricerca e innovazione

portate avanti dalle etichette presentate. Il che conferma che la

formula della ‘Sezione Regione Sicilia’ del ‘Premio nazionale Ercole

Olivario’, da noi fortemente voluta e sostenuta, costituisce uno stimolo

determinante alla crescita del settore ed è la vetrina perfetta per

promuovere queste eccellenze sul panorama nazionale e internazionale

come efficace trampolino di lancio verso nuovi mercati”.

La cerimonia regionale di premiazione si è svolta presso la Camera di

commercio di Trapani, alla presenza, fra gli altri, dello stesso

Giuseppe Pace; di Antonino Belcuore, commissario straordinario della

Camera di commercio del Sud-Est Sicilia; di Giorgio Mencaroni,

presidente della Camera di commercio dell’Umbria e del Comitato di

coordinamento dell’Ercole Olivario; di Federico Sisti, segretario

generale dell’ente camerale umbro e direttore del “Premio nazionale

Ercole Olivario”; di Filippo Consoli, viceprefetto vicario di Trapani

delegato dal prefetto Daniela Lupo; di Salvatore Quinci, presidente del

Libero consorzio di Trapani; di Salvatore Tallarita, sindaco di

Misiliscemi; di Giuseppe Pellegrino, assessore alle Politiche agricole

del Comune di Trapani; di Biagio Stallone, assessore ad Agricoltura e

Attività produttive del Comune di Campobello di Mazara. Sono intervenuti

rappresentanti delle categorie produttive e del settore agricolo.

L’evento si è concluso con la degustazione degli oli vincitori abbinati

a specialità gastronomiche tipiche del Trapanese, preparate in vari show

cooking dallo chef Peppe Giuffrè e dal maestro fornaio Peppe Martinez

in collaborazione con gli allievi dell’Istituto alberghiero “Ignazio e

Vincenzo Florio” di Erice.