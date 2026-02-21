“Premio Ercole Olivario Regione Sicilia 2026”, boom di partecipanti: 14 aziende alla finale nazionale

Trapani – Sono 14, cinque in più rispetto all’edizione
del 2025, le aziende siciliane produttrici di olio extravergine d’oliva
di altissima qualità che hanno superato la selezione regionale “Premio
Ercole Olivario Regione Sicilia 2026” e che parteciperanno i prossimi 21
e 22 aprile alla finale a Perugia del 34esimo “Premio nazionale Ercole
Olivario”.
Si sono qualificate, per la categoria Dop, le aziende Rollo di Giorgio
Rollo (Ragusa), Miceli & Sensat (Roccamena-Palermo), Agrestis
(Buccheri-Siracusa), Frantoi Cutrera (Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Azienda
Agricola Titone di Titone Antonina (Locogrande-Trapani), Viragì
(Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Mandranova (Palma di Montechiaro-Agrigento)
e Frantoi Covato (Modica-Ragusa).
Per la categoria Extravergine si sono qualificate le aziende Frantoi
Cutrera (Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Società agricola Cutrera Giovanni
(Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Miceli & Sensat (Roccamena-Palermo), Disisa
Società Agricola (Monreale-Palermo), Azienda Agricola Lombardo
(Campobello di Mazara-Trapani), Sanacore Francesco (Guarrato-Trapani).
In questa selezione regionale sono risultate prime classificate Rollo
per la categoria Dop-Igp; Frantoi Cutrera per la categoria extravergine;
Miceli & Sensat per il biologico; Agrestis e Giovanni Cutrera per le
monocultivar.
Sono stati consegnati anche i premi “La Goccia d’Ercole” alle piccole
produzioni di nicchia delle sei aziende che hanno superato la selezione:
Francesco Di Mino (Agrigento), La Contea (San Gregorio di Catania),
Labruna Angela (Regalbuto-Enna), Sebastiano Iacono (Chiaramonte
Gulfi-Ragusa), Terraliva di Frontino Giuseppina (Siracusa) e Vincenzo
Signorelli & Partners (Nicolosi-Catania), che è risultata prima
classificata. Un premio speciale è stato attribuito all’azienda Terre di
Shemir (Guarrato-Trapani) per la qualità della comunicazione.
“Con estremo piacere – ha commentato Giuseppe Pace, presidente di
Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di
commercio di Trapani – abbiamo potuto verificare in questa edizione un
elevato incremento della qualità degli olii extravergine d’oliva
prodotti in Sicilia e un forte impulso alla ricerca e innovazione
portate avanti dalle etichette presentate. Il che conferma che la
formula della ‘Sezione Regione Sicilia’ del ‘Premio nazionale Ercole
Olivario’, da noi fortemente voluta e sostenuta, costituisce uno stimolo
determinante alla crescita del settore ed è la vetrina perfetta per
promuovere queste eccellenze sul panorama nazionale e internazionale
come efficace trampolino di lancio verso nuovi mercati”.
La cerimonia regionale di premiazione si è svolta presso la Camera di
commercio di Trapani, alla presenza, fra gli altri, dello stesso
Giuseppe Pace; di Antonino Belcuore, commissario straordinario della
Camera di commercio del Sud-Est Sicilia; di Giorgio Mencaroni,
presidente della Camera di commercio dell’Umbria e del Comitato di
coordinamento dell’Ercole Olivario; di Federico Sisti, segretario
generale dell’ente camerale umbro e direttore del “Premio nazionale
Ercole Olivario”; di Filippo Consoli, viceprefetto vicario di Trapani
delegato dal prefetto Daniela Lupo; di Salvatore Quinci, presidente del
Libero consorzio di Trapani; di Salvatore Tallarita, sindaco di
Misiliscemi; di Giuseppe Pellegrino, assessore alle Politiche agricole
del Comune di Trapani; di Biagio Stallone, assessore ad Agricoltura e
Attività produttive del Comune di Campobello di Mazara. Sono intervenuti
rappresentanti delle categorie produttive e del settore agricolo.
L’evento si è concluso con la degustazione degli oli vincitori abbinati
a specialità gastronomiche tipiche del Trapanese, preparate in vari show
cooking dallo chef Peppe Giuffrè e dal maestro fornaio Peppe Martinez
in collaborazione con gli allievi dell’Istituto alberghiero “Ignazio e
Vincenzo Florio” di Erice.
