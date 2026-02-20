Parroco dice basta ai matrimoni con le fedi portate in chiesa da animali

Gli animali non potranno portare le fedi agli sposi durante la celebrazione dei matrimoni, funzione che potrà essere svolta solo da essere umani. È questa l’indicazione che la parrocchia di San Francesco di Paola, a Palermo, ha dato alle coppie che intendono convolare a nozze nella chiesa. Il parroco, frate Francesco Carmelita, ha infatti pubblicato sui social alcune norme per la celebrazione dei matrimoni che prevedono il divieto di lanterne lungo la navata centrale, dell’uso di tappeti usati, del lancio di coriandoli e stelle filanti.

“Garantire il decoro delle liturgie” “In passato è capitato che alcuni cagnolini fossero usati per portare le fedi all’altare”, spiega frate Carmelita. “Io non ero ancora parroco, ma alcuni lo ricordano e per questo abbiamo preferito specificarlo per garantire il decoro delle liturgie. La nostra è una chiesa molto gettonata per i matrimoni”, ha aggiunto.

Tra le indicazioni, anche quelle per i wedding planner: “L’edificio in cui si svolge la celebrazione è luogo di culto e non uno spazio per dare sfogo alle mode”, si legge nel documento. “Tutto quello che avviene in chiesa è competenza esclusiva del parroco e dei suoi delegati, non di organizzatori di matrimoni che prima, durante o dopo la celebrazione si arrogano il diritto di guidare e condurre con gesti e parole gli sposi, i testimoni e gli invitati”. (TgCom24)