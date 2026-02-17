Panathlon Club Caltanissetta, Giuseppe Iacono nuovo presidente

Il Panathlon Club Caltanissetta ha eletto Giuseppe Iacono quale nuovo Presidente del Club per il prossimo mandato. La nomina è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea dei Soci, che ha riconosciuto nella sua figura competenza, equilibrio e una lunga esperienza al servizio dello sport nisseno.

Giuseppe Iacono, già Presidente del comitato provinciale CONI di Caltanissetta, Vice Presidente della Scuola Regionale dello Sport della Sicilia ed Assessore allo sport del Comune di Caltanissetta, ha dedicato la propria attività alla promozione della cultura sportiva, al sostegno delle associazioni del territorio e alla diffusione dei valori etici che caratterizzano il movimento sportivo. La sua elezione rappresenta un segnale di continuità e, al tempo stesso, di rinnovato impulso verso iniziative che valorizzino lo sport come strumento di crescita, inclusione e coesione sociale.

Nel corso della stessa Assemblea sono stati eletti anche i membri del Consiglio Direttivo, che affiancheranno il Presidente nelle attività del Club:

– Vicepresidente: Michela Di Ganci

– Past President: Francesco Contino

– Segretario: Marcello Tornatore

– Consiglieri: Nello Ambra, Vincenzo Frangiamone e Sergio Marchese.

Il Panathlon Club Caltanissetta rinnova così il proprio impegno nella promozione del fair play, nella diffusione dei valori panathletici e nel dialogo costante con il mondo sportivo, educativo e istituzionale del territorio.