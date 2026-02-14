Palermo, l’assessore Ferrandelli “occupa” una casa popolare a difesa della legalità

Una ‘staffetta’ civica per impedire che un alloggio popolare venga sottratto ai legittimi assegnatari da gruppi criminali e mafiosi: la notte scorsa l’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli; il direttore della Facolta’ di Scienze Politiche, Costantino Visconti, il docente di Psicologia di comunita’, Gioacchino Lavanco, la giornalista Stefania Petyx e alcuni altri volontari hanno srotolato lenzuola e coperte ‘occupato’ nel quartiere Zen 2, scenario di diversi episodi di violenza, la casa dalla quale un nucleo familiare con bambini era stato cacciato con minacce e tanto di cartello appeso fuori dalla porta: “Andatevene via e non chiamate la polizia” Nel corso della notte, ha raccontato Petyx, qualcuno “ha giocato con la luce, attaccando e staccando il contatore”. “Intendiamo difendere – ha spiegato Ferrandelli – anche fisicamente i nostri beni pubblici per consentire ad altri cittadini nella lista di emergenza abitativa possano avere un tetto sicuro dopo anni di attesa: questa notte altri dormiranno qui, e cosi’ anche dopodomani, finche’ la casa non sara’ assegnata. “Diamo una mano – ha sottolineato Visconti – a chi nello Zen, e sono tanti, la grande maggioranza, vuole liberarsi dal condizionamento dei gruppi criminali che gestiscono case e acqua. Noi palermitani, soprattutto le classi dirigenti diffuse, dobbiamo guardarci allo specchio e decidere se vogliamo ancora una volta guadagnare la nostra tranquillita’ voltando le spalle ai nostri concittadini dello Zen oppure, una buona volt, dire anche noi ‘Siamo lo Zen'”. (AGI)