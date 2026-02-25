Palazzo del Carmine. “La mia posizione è chiara”: Mirisola interviene dopo la nota firmata da Tesauro, Del Popolo e Adornetto

La nota politica diffusa nelle scorse ore e firmata dal sindaco Walter Tesauro e dagli assessori Guido Del Popolo e Calogero Adornetto ha rappresentato una presa di posizione netta rispetto alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’on. Michele Mancuso.

Il documento non reca la firma dell’assessore Marcello Mirisola. Lo stesso Mirisola interviene ora con una propria nota, con cui esprime una chiara e autonoma presa di posizione rispetto ai fatti e al momento politico che attraversa il Comune di Caltanissetta.

Di seguito il comunicato integrale dell’assessore Marcello Mirisola.

Prendo atto del comunicato inviato dal Sindaco e dai colleghi assessori Forza Italia e, pur condividendone il contenuto nelle linee generali e nel richiamo alla legalità e alla correttezza della attività della Amministrazione, non ho ritenuto di sottoscriverlo in quanto in assenza di riferimenti provinciali del Partito, era doveroso raccordarsi personalmente e collegialmente con il Segretario Regionale Marcello Caruso al fine di concordare ogni futura azione e iniziativa politico-amministrativa. Aggiungo che sarebbe stato preferibile coinvolgere nel documento l’intero Gruppo Consiliare di Forza Italia, ferma restando la inopportunitá di riferimenti personali in pendenza di procedimenti non ancora conclusi e definiti nel loro iter.