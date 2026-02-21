Niscemi, l’Associazione Nazionale Carabinieri consegna sussidi ai soci colpiti dalla frana

Ieri mattina, presso la Stazione Carabinieri di Niscemi, l’Ispettore Regionale per la Sicilia dell’Associazione Nazionale Carabinieri Ignazio Buzzi, alla presenza del Comandante Provinciale Carabinieri di Caltanissetta e del Comandante del Reparto Territoriale di Gela, ha consegnato a tre Soci che a seguito degli eventi franosi del 25 gennaio scorso hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, un sussidio economico concesso da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri, quale segno tangibile di vicinanza e solidarietà nel momento di particolare difficoltà.

I Soci beneficiari, Signora Francesca Aparo e gli ex Carabinieri Ausiliari Salvatore Giarrizzo e Massimiliano Amato, particolarmente commossi, hanno espresso profonda gratitudine per l’attenzione ricevuta, su iniziativa del Presidente Nazionale Gen.C.A. Libero Lo Sardo, a testimonianza del legame indissolubile tra militari in servizio e personale in congedo.

Durante il sobrio momento di incontro, il Comandante Provinciale ha voluto richiamare il prezioso ruolo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, quale fedele testimone della storia dell’Arma e custode dei valori di ciascun Carabiniere, a cui è precipuo dovere morale far avvertire l’affetto, la vicinanza e il sostegno in ogni circostanza, e in particolare in situazioni difficili quale quella attuale di Niscemi.