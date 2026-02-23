Minaccia di togliersi la vita, 47enne salvato dai carabinieri nel Palermitano

Provvidenziale intervento dei Carabinieri di Carini che hanno tratto in salvo un uomo intenzionato a togliersi la vita. Poco prima, l’uomo, un 47enne, aveva contattato telefonicamente la locale Stazione dell’Arma comunicando la volontà di gettarsi da un ponte ferroviario. Immediatamente sono scattate le ricerche, mentre un militare di servizio in caserma manteneva un costante contatto telefonico con l’uomo. L’attività coordinata ha consentito di rintracciare il 47enne in piedi all’esterno della barriera di protezione di un ponte, a circa dieci metri di altezza, in corrispondenza della linea ferroviaria lungo la Strada Provinciale 6. I militari, mantenendo condizioni di sicurezza, sono riusciti ad afferrarlo per la cintura e a metterlo in salvo. L’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Secondo quanto emerso, il gesto sarebbe riconducibile a recenti difficoltà personali legate alla perdita del lavoro e a vicende sentimentali. (ITALPRESS).