Maltempo incessante: allerta arancione in Calabria, gialla in Sicilia ed altre 3 regioni

Il Mediterraneo e’ interessato da un intenso flusso nord-occidentale che investe il nostro Paese e che nelle prossime ore fara’ sentire il suo effetto con precipitazioni e un deciso aumento della ventilazione specie sul nord-ovest, settori tirrenici e meridione.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi, lunedi’ 16 febbraio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici di queste ultime due.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, forti raffiche di vento e locale attivita’ elettrica. Dal tardo pomeriggio di oggi, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca nord-occidentali su Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione a Sardegna e Puglia. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e’ stata valutata per la giornata di martedi’ 17 febbraio, allerta arancione sui settori tirrenici centro-settentrionali della Calabria e allerta gialla su alcuni settori di Marche, Campania, Sicilia e sul restante territorio della Calabria