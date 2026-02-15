Italia, tumori infantili: 2.500 nuovi malati ogni anno

– “Ogni anno in Italia sono circa 2.500 i nuovi casi di tumori che colpiscono bambini e adolescenti, di cui circa l’80% può guarire grazie ai progressi della ricerca medica e alla qualità delle cure”. È quanto segnala la Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica (Fiagop) in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. Questa iniziativa, istituita nel 2002 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si svolge il 15 febbraio per iniziativa della Childhood Cancer International (Cci), la grande rete globale di associazioni attiva in più di novanta Paesi nei cinque continenti, di cui la stessa Fiagop è tra i fondatori.



La giornata ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei tumori infantili e di esprimere sostegno ai minori malati di cancro e alle loro famiglie. “Da un lato, la percentuale di guariti è un successo del nostro sistema sanitario e della comunità scientifica, ma dall’altro, in una società avanzata come la nostra, non deve essere considerato un risultato soddisfacente- dichiara il presidente di Fiagop, Sergio Aglietti- La guarigione clinica non esaurisce infatti i bisogni generati dalla malattia. Accanto alla dimensione sanitaria, emergono esigenze complesse che riguardano la sfera psicologica, sociale, educativa, economica e relazionale.

La malattia oncologica in età pediatrica non colpisce solo un corpo: attraversa l’intera famiglia, modifica equilibri, impatta sul lavoro dei genitori, sulla crescita dei fratelli e sul futuro del minore. Per questo le politiche pubbliche devono evolvere: non basta garantire cure efficaci, occorre costruire un sistema di presa in carico globale, continuativa e integrata, prima, durante e dopo la malattia”.

In occasione della prossima Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, Fiagop ha promosso varie iniziative. Innanzitutto, per il 17 febbraio ha organizzato a Roma presso la Camera dei Deputati un convegno sul tema ‘Il diritto di guarire. Un percorso di guarigione che integra diritti, cura e ricerca: dal reinserimento sociale dei guariti alla tutela dei caregiver’, a cui interverranno esponenti politici, medici, caregiver ed esperti, oltre ai rappresentanti delle 32 associazioni federate con la stessa Fiagop in tutta Italia. Tra gli altri, è previsto un saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, un videomessaggio del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e gli interventi di Ilenia Malavasi, membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera, ed Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia della Regione Lombardia. Fino al 20 febbraio, inoltre, Fiagop svolgerà diverse campagne di sensibilizzazione a livello nazionale. Innanzitutto, torna ‘Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni’, che prevede la messa a dimora di un gran numero di piccole piante di questo arbusto da frutto presso parchi pubblici, giardini di ospedali e istituti scolastici. Novità di quest’anno è la campagna ‘Un succo per la vita’: le associazioni aderenti a Fiagop distribuiranno in tutta Italia bottigliette di succo di melagrana allo scopo di raccogliere fondi per finanziare un progetto triennale di ricerca dell’Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (Aieop) sulla standardizzazione dello screening delle neoplasie pediatriche, di adolescenti e giovani adulti. Sempre in vista della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, Fiagop ha anche organizzato la tradizionale campagna ‘Ti voglio una sacca di bene’, dedicata alla promozione della donazione di sangue, piastrine e plasma, risorse fondamentali per garantire le cure ai bambini e ai ragazzi in terapia oncologica.