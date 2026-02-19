Inchiesta giudiziaria a Caltanissetta, il sindaco Tesauro: “Legalità e responsabilità sono il fondamento della nostra azione politica e amministrativa”

Nel contesto del dibattito pubblico apertosi a seguito della recente evoluzione della vicenda giudiziaria oggi al centro dell’attenzione locale e regionale, il sindaco di Caltanissetta, avvocato Walter Tesauro, interviene per ribadire con chiarezza la posizione dell’Amministrazione comunale e confermare l’impegno nel segno della legalità, della trasparenza e della continuità amministrativa.

Alla luce degli ulteriori sviluppi dell’inchiesta giudiziaria , il sindaco di Caltanissetta, avvocato Walter Tesauro, interviene nuovamente sulla vicenda oggi al centro della cronaca locale e regionale.

«L’evoluzione dei fatti – dichiara il sindaco Tesauro – impone senso delle istituzioni, equilibrio e rispetto per il lavoro della magistratura. Come già affermato, nutro piena fiducia negli organi inquirenti, cui spetta il compito di accertare eventuali responsabilità».

Il primo cittadino sottolinea quindi la posizione dell’Amministrazione comunale e della propria area politica.

«la nostra azione politica ha sempre posto al centro della propria identità il rispetto dello Stato di diritto, la legalità e la trasparenza , tanto che ogni atto posto in essere può essere visionato da chiunque ne abbia interesse . Sono valori che non rappresentano formule astratte, ma principi concreti che orientano impegno dell’amministrazione comunale ».



Tesauro ribadisce la netta distinzione tra vicende personali e azione istituzionale.

«L’Amministrazione comunale di Caltanissetta continuerà ad operare con serietà e determinazione, nell’esclusivo interesse della città. La nostra azione resta improntata a criteri di trasparenza, correttezza e rigore amministrativo. Nessuna vicenda che attenga a responsabilità individuali potrà in alcun modo incidere sul percorso di governo che abbiamo intrapreso».



«In un momento in cui il dibattito politico è acceso – conclude il sindaco – il mio dovere è garantire stabilità, credibilità istituzionale e continuità amministrativa. Continueremo a lavorare con la schiena dritta, nel rispetto delle regole e dei valori che guidano la nostra comunità politica e civile». “ Infine e’ giusto precisare che l’azione amministrativa è bel lungi da accuse improprie e per cui invitiamo l’opposizione a lavorare nell’ interesse della città e dei cittadini che hanno diritto, evitando strumwntalizzioni che certamente non fanno bene alla nostra città.