Inaugurato a Gela il Museo dei relitti greci

Inaugurato oggi a Gela il Museo dei relitti greci nell’area demaniale di Bosco Littorio a Gela, nel Nisseno. Ospita il celebre relitto greco rinvenuto nei fondali di Gela, testimonianza unica della storia millenaria della Sicilia e del suo ruolo nel Mediterraneo. L’imbarcazione e’ stata recuperata durante due campagne di scavo svolte dalla Soprintendenza di Caltanissetta tra il 2003 e il 2008. “Un luogo della cultura a lungo atteso – dice l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identita’ siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – che restituisce al territorio un patrimonio archeologico di straordinario valore e si candida a diventare un importante moltiplicatore di sviluppo turistico per l’intera area”. All’inaugurazione, oltre all’assessore, il dirigente generale del dipartimento dei Beni culturali, Mario La Rocca, e la soprintendente Daniela Vullo. Il museo, dopo l’inaugurazione, apre al pubblico nel pomeriggio e per tutta la prima settimana l’ingresso sara’ gratuito. (AGI)