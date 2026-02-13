Il 28% adolescenti ha fatto sesso occasionale dopo aver bevuto troppo

Al 28% degli intervistati è capitato almeno una volta di avere incontri intimi occasionali dopo aver bevuto troppo e non ricordare bene le circostanze il giorno dopo, percentuale che sale al 31% tra i ragazzi (25% tra le ragazze). Emerge dal rapporto di Save The Children “Stavo solo scherzando”. Se due anni fa il 30% pensava che la gelosia fosse un segno d’amore, oggi questa percentuale è scesa al 23% (16% tra le ragazze); nello stesso arco di tempo è scesa dal 21% al 12% la percentuale di quanti pensano che la condivisione della password sia un segno d’amore.

Tuttavia – osserva Save The Children – questo aumento di consapevolezza ancora non si traduce in un cambiamento dei comportamenti nella vita vissuta, dove anzi alcuni atteggiamenti di possesso risultano in aumento. Il 68% (73% le ragazze, 63% i ragazzi) ritiene che il consenso non sia mai scontato, neanche in coppia, il 62% (67% le ragazze, 58% i ragazzi) vede nel “controllo di abitudini e amicizie” una violazione della libertà che può trasformarsi in violenza. Soltanto l’11% conosce correttamente il 1522 (con una lieve maggioranza delle ragazze).