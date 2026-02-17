Ian Fleming il padre del più famoso agente segreto del mondo

La vicenda di Ian Fleming, scrittore, giornalista e militare britannico è legata soprattutto alla fortunata serie narrativa dell’agente segreto 007 James Bond. I suoi numerosi libri su l’iconica figura dell’agente segreto per eccellenza non conobbero, in realtà, un successo immediato. La notorietà arrivò solamente dopo l’uscita nelle sale cinematografiche del primo film con James Bond, Agente 007 – Licenza di uccidere (titolo originale: Dr.No) interpretato da Sean Connery.

Il primo romanzo della serie fu invece Casino Royale, del 1953, è qui che per la prima volta compare la figura di James Bond. Il Casino Royale non è una semplice ambientazione, ma il fulcro narrativo e tematico di Casino Royale. La missione di Bond è specificamente incentrata sul casinò: deve vincere una partita di baccarat ad alto rischio per rovinare Le Chiffre e costringerlo a collaborare con l’intelligence. Il tavolo da gioco funge da campo di battaglia psicologico dove si misurano la strategia, la resistenza emotiva e la freddezza di Bond.

Il mondo legato al casinò, pur cambiando, mantiene viva la sua tradizione: oggi, l’eredità tematica di Fleming si estende ai moderni casino live, dove il baccarat e altri giochi vengono ricreati in streaming con dealer reali, portando l’atmosfera di Casino Royale direttamente sui dispositivi degli utenti.

Il corpus letterario di Ian Fleming, dedicato a James Bond, si compone di quattordici opere di cui dodici romanzi e due antologie di racconti. I romanzi e le raccolte di racconti sono elencati di seguito in ordine cronologico di pubblicazione originale:

1953: Casino Royale (Romanzo)

1954: Live and Let Die (Romanzo)

1955: Moonraker (Romanzo)

1956: Diamonds Are Forever (Romanzo)

1957: From Russia, with Love (Romanzo)

1958: Dr. No (Romanzo)

1959: Goldfinger (Romanzo)

1960: For Your Eyes Only (Raccolta di racconti)

1961: Thunderball (Romanzo)

1962: The Spy Who Loved Me (Romanzo)

1963: On Her Majesty’s Secret Service (Romanzo)

1964: You Only Live Twice (Romanzo)

1965: The Man with the Golden Gun (Romanzo)

1966: Octopussy and The Living Daylights (Raccolta di racconti)

Gli ultimi due volumi, The Man with the Golden Gun e Octopussy and The Living Daylights, sono stati pubblicati postumi.

La passione Ian Fleming per la scrittura di romanzi legati al mondo dei servizi segreti può essere fatta risalire alla sua partecipazione alla seconda guerra mondiale in qualità di analista, aiutante dell’ammiraglio John Henry Godfrey. Durante la sua carriera militare, Ian Fleming ottenne rapidamente una promozione e gli fu affidato il compito di coordinare i diversi servizi di intelligence. Fu proprio mentre faceva parte di una speciale unità operativa segreta, sotto il nome in codice “Agente 17F”, che Fleming elaborò il celebre Trout Memo. Questo promemoria rappresentava una vera e propria guida ricca di proposte ingegnose, tutte finalizzate a disorientare e ingannare le forze tedesche e le potenze dell’Asse nel corso del conflitto.