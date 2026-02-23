Gangi, al via il progetto “Sportello Remoto 4.0” per avvicinare i servizi dei Centri per l’Impiego ai cittadini

Il Comune di Gangi è stato individuato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro come sede della fase sperimentale del nuovo servizio “Sportello Remoto 4.0”, un progetto innovativo che mira a rendere più accessibili i servizi dei Centri per l’Impiego nei territori privi di sedi operative.

Lo Sportello Remoto 4.0 consentirà ai cittadini di usufruire, direttamente dal proprio Comune, dei principali servizi erogati dai Centri per l’Impiego, senza la necessità di spostarsi verso altri Comuni. Attraverso un sistema di videocomunicazione avanzato, gli utenti che avranno prenotato un appuntamento tramite il portale regionale SILAV potranno dialogare con un operatore del CPI e ricevere assistenza in modo semplice, veloce e sicuro.

Il progetto è realizzato con il supporto tecnico di Vodafone Italia S.p.A., incaricata dalla Regione di predisporre la rete e l’infrastruttura necessarie nell’ambito del Contratto Quadro Consip – Connettività (SPC2).

Per ospitare lo sportello, il Comune metterà a disposizione un locale dedicato(in via Castello), dotato delle attrezzature tecnologiche previste e del personale necessario per l’apertura, la chiusura e l’accoglienza degli utenti.

Ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al servizio saranno comunicate non appena completate le fasi tecniche di attivazione.

Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello: «La scelta della Regione Siciliana di individuare Gangi come Comune pilota per lo sportello remoto 4.0 rappresenta un riconoscimento importante per il nostro territorio. Per questo ringrazio il presidente della regione e assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Questo servizio innovativo consentirà ai cittadini di accedere ai servizi dei Centri per l’Impiego in modo più semplice e vicino, riducendo gli spostamenti e migliorando la qualità dell’assistenza. È un passo significativo verso una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e attenta alle esigenze delle comunità dei territori interni. Siamo pronti a collaborare con la regione per garantire una sperimentazione efficace e un servizio di alto livello.»

Dichiarazione dell’assessore alle Politiche Occupazionali Domenico Alfonso: «L’attivazione dello Sportello Remoto 4.0 è un’opportunità concreta per rafforzare i servizi al lavoro nel nostro Comune. In un contesto in cui la distanza dai principali centri amministrativi può rappresentare un ostacolo, questa soluzione digitale permette di colmare un divario storico e di offrire ai cittadini un accesso più immediato e funzionale ai servizi per l’impiego. Come amministrazione, riteniamo fondamentale investire in strumenti che favoriscano l’inclusione, la semplificazione e l’efficienza. Questo progetto va esattamente in questa direzione.»

