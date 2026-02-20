Frana Niscemi, Anas disponibile a uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova strada di accesso

Anas è disponibile ad effettuare uno studio di fattibilità per la realizzazione, nel medio e lungo termine, a Niscemi, di una nuova strada lontana dal fronte di frana. L’obiettivo è quello di individuare una “viabilità sostitutiva” della Sp10 e della Sp12, strade di accesso alla cittadina nissena compromesse dalla frana. È quanto riferito dal dipartimento nazionale di protezione civile all’ultima riunione del Centro coordinamento soccorsi, che si è tenuta negli uffici della prefettura di Caltanissetta. Il referente della Protezione civile nazionale ha reso noti gli esiti della riunione del tavolo permanente sulla viabilità. (Dire)