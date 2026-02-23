Forno crematorio. Il Gruppo Delia è partecipazione: “Chiediamo attenzione e sicurezza sul forno crematorio”

DELIA. Riceviamo e pubblichiamo nota del gruppo Delia è partecipazione che affronta il tema legato al forno crematorio affinchè venga posta la giusta attenzione sulla questione.

” Da anni chiediamo che venga finalmente posta la giusta attenzione sul forno crematorio di Delia, un tema troppo importante per essere sottovalutato.

Non possiamo ignorare le preoccupazioni di tanti cittadini che vivono a pochi passi dall’impianto. Per questo ribadiamo con forza la necessità di installare centraline di monitoraggio costante dei fumi, strumenti fondamentali per garantire trasparenza, controllo continuo e soprattutto tutela della salute pubblica. La serenità della nostra comunità passa dalla certezza dei dati e dalla chiarezza delle informazioni.

A fronte di tutto questo, il forno lascia alla comunità appena 7.500 euro l’anno: una cifra irrisoria se paragonata alle terre concesse e all’indotto che l’impianto genera. È legittimo chiedersi se questo sia davvero un ritorno adeguato per il territorio.

Chiediamo ancora una volta all’amministrazione maggiore attenzione, maggiore responsabilità e un impegno concreto per la salute dei nostri cittadini. Abbiamo già coinvolto gli enti competenti per ottenere informazioni più dettagliate e risposte chiare, perché il nostro obiettivo non è creare allarmismi, ma garantire trasparenza e sicurezza.

Delia merita rispetto. I nostri cittadini meritano di vivere serenamente, sapendo che ogni scelta fatta sul territorio mette al primo posto la salute e il bene comune”.

Il gruppo Delia è Partecipazione.

