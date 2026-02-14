Evade dai domiciliari e minaccia il vicino con una mannaia, arrestato dalla polizia a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni che, nei giorni scorsi, è evaso dai domiciliari per minacciare di morte un vicino di casa. L’uomo avrebbe tirato fuori dal giubbotto una mannaia e avrebbe proferito una serie di minacce e di insulti nei confronti del vicino che, nel frattempo, si sarebbe barricato in casa, lanciando l’allarme e chiedendo aiuto ai poliziotti, attraverso il numero unico d’emergenza.In pochi istanti, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno raggiunto l’abitazione di viale Moncada, nel quartiere Librino, trovando il 41enne sul pianerottolo, mentre ancora urlava contro il vicino. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha provato a fuggire e, quando ha compreso di non avere vie di fuga, ha minacciato gli agenti con l’arma da taglio, provando a scagliarsi contro uno di loro. L’uomo non ha avuto il tempo di avvicinarsi all’agente, il quale, con abilità, lo ha bloccato e disarmato, mentre l’altro poliziotto è riuscito a recuperare il grosso coltello, nel frattempo caduto a terra. Dagli accertamenti esperiti è emerso che il 41enne era già gravato da precedenti analoghi e che si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria in relazione ad un procedimento penale a suo carico.Riportata la situazione alla calma, il 41enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione e, contestualmente, è stato denunciato per minacce aggravate, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.Sentito il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.