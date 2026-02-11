Enna. No del Consiglio comunale, l’autodromo di Pergusa sarà dismesso: bocciata la delibera che avrebbe revocato la liquidazione dell’ente

Naufraga il tentativo di revocare la delibera del 2024 che stabiliva la liquidazione (attualmente in corso) del Consorzio autodromo di Pergusa e il cambio di statuto. Al Consiglio comunale di Enna servivano 13 voti per bloccare la precedente decisione, ma i favorevoli all’ipotesi sono stati 10, i contrari 9. La delibera portata in Consiglio aveva già ricevuto il sì degli altri due soci, oltre al Comune: il Libero consorzio comunale di Enna (l’ex Provincia) e l’Aci. L’ente autodromo resta così nelle mani del liquidatore, il quale gestirà la fase della dismissione, trasformando il patrimonio sociale in denaro per soddisfare i creditori e distribuire l’eventuale residuo ai consorziati. La seduta è stata particolarmente animata. Da una parte gli esponenti dell’opposizione, con in testa il Pd, dall’altra la maggioranza che sostiene il sindaco Maurizio Dipietro, contraria alla revoca, che ha ritenuto illegittima la delibera per via di tre pareri contrari degli uffici e dei revisori dei Conti. “Ci è stato chiesto di rimediare a una situazione che la stessa opposizione ha creato – dicono i consiglieri della maggioranza -. La liquidazione nasce da una scelta precisa: il 30 luglio 2024 l’opposizione ha votato contro la proroga dell’ente. Oggi gli stessi soggetti denunciano gli effetti di quella decisione e chiedono una revoca come se nulla fosse”. La maggioranza sottolinea che il proprio voto contrario non è contro l’autodromo, piuttosto il rigetto di un metodo: “Servono atti seri, legittimi, costruiti nel rispetto delle procedure e con una visione chiara e non improvvisazioni”. (ANSA).