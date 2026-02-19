Energia, pubblicata ripartizione royalties per Gela, Licata e Butera. Schifani: «Sosteniamo investimenti e garantiamo benefici ai territori»

È stato pubblicato il decreto che ripartisce tra tre Comuni costieri delle province di Agrigento e Caltanissetta la quota delle royalties per le produzioni estrattive offshore del 2024 dai giacimenti Argo-Cassiopea. Alla Sicilia spettano 1,8 milioni di euro, di cui 545 mila euro, pari al 30% del totale, sarà distribuito ai territori: il 43,5% ciascuno a Gela e Licata, il 13% a Butera. Una suddivisione concordata direttamente dai sindaci, che hanno sottoscritto un’intesa comune trasmessa all’assessorato.

Il provvedimento, firmato dall’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, arriva dopo due anni di stallo dovuto al meccanismo originario che prevedeva i versamenti su base triennale, una tempistica che non aveva trovato il consenso dei Comuni, i cui sindaci avevano anche avviato un contenzioso amministrativo davanti al Tar. Grazie all’accordo siglato dall’assessorato regionale all’Energia con il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica lo scorso gennaio, questa previsione è stata modificata: da ora in avanti i pagamenti diventeranno annuali, garantendo ai tre enti locali entrate certe e regolari.

«Questo decreto è la dimostrazione che la Regione sa farsi carico delle esigenze dei suoi territori – commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani -. Sosteniamo chi investe in Sicilia, ma un governo responsabile sa che la crescita economica ha senso solo se produce benefici tangibili per i cittadini. Abbiamo lavorato per trasformare un meccanismo rigido in uno strumento più equo e funzionale, che garantisca ai Comuni entrate certe ogni anno. I cittadini di Gela, Licata e Butera vivono accanto a un’attività estrattiva importante: è giusto che ne vedano i benefici in modo diretto e continuativo. Saremo sempre vigili affinché le imprese che operano sul nostro territorio rispettino gli impegni presi e contribuiscano concretamente allo sviluppo delle comunità locali».

«Con questo decreto – dice l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni – chiudiamo una vicenda che si trascinava da troppo tempo e garantiamo ai Comuni le risorse che spettano loro. Va sottolineato che il 2024 è stato il primo anno di produzione e le risorse distribuite oggi riflettono una fase di avvio: a partire dal 2025, con il giacimento a pieno regime, le entrate per i territori aumenteranno in modo rilevante. L’accordo con il ministero ha consentito di superare il meccanismo triennale assicurando pagamenti annuali. Un risultato reso possibile anche dal lavoro puntuale degli uffici del mio assessorato. Inoltre, che i tre Comuni abbiano trovato un’intesa, scegliendo di rinunciare al contenzioso, è un segnale importante di responsabilità istituzionale. Il dialogo, quando è costruttivo, produce risultati concreti per i territori».

A regime, i versamenti saranno effettuati direttamente dalle società titolari delle concessioni minerarie entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla produzione.