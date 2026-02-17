Salute

Dalla Sicilia al Vaticano: l’incontro dell’imprenditore nisseno Salvatore Taschetti con Papa Leone XIV tra impresa e valori

Redazione

Dalla Sicilia al Vaticano: l’incontro dell’imprenditore nisseno Salvatore Taschetti con Papa Leone XIV tra impresa e valori

Il presidente di BSF racconta l’udienza come un momento di profonda responsabilità: una storia nata dal sacrificio che diventa messaggio di speranza per i giovani siciliani
Mar, 17/02/2026 - 23:59

Condividi su:

C’è un filo che unisce il lavoro manuale degli inizi, i sacrifici quotidiani, la crescita imprenditoriale e l’emozione di un’udienza in Vaticano. È il filo della coerenza personale. Salvatore Taschetti, imprenditore nisseno e presidente di BSF, ha partecipato nei giorni scorsi all’udienza con Papa Leone XIV, vivendo un momento che ha definito pubblicamente “un’esperienza forte, un momento di profonda riflessione e responsabilità”.
Sul suo profilo Facebook ha scritto: «È stata un’esperienza forte, un momento di profonda riflessione e responsabilità, che richiama i valori di etica, servizio e attenzione alla persona. Porteremo con noi questo messaggio come stimolo a fare impresa con consapevolezza, rispetto e visione».
Parole che si inseriscono in un percorso umano e professionale costruito passo dopo passo. Taschetti è uno di quegli imprenditori che, come si dice in gergo, “è venuto dal nulla”. Un cammino iniziato dal basso, tra sacrifici e lavoro tecnico, cresciuto grazie a determinazione, passione e coraggio. La sua azienda, fondata da lui stesso, ha conosciuto una crescita significativa nel tempo, ma senza mai recidere il legame con le origini.


Nonostante l’espansione e i traguardi raggiunti, Taschetti non ha perso l’umiltà di chi ricorda perfettamente quando tutto è cominciato. Condivide ancora oggi, nella quotidianità, il valore dell’amicizia, della semplicità e dell’umanità maturata negli anni dei sacrifici. Una dimensione personale che si riflette nella sua idea di impresa: non solo numeri e risultati, ma persone, responsabilità, territorio.
Ed è proprio qui che la sua esperienza assume un significato più ampio. Per tanti ragazzi nisseni e siciliani, spesso cresciuti in un contesto che presenta limiti strutturali e difficoltà oggettive, la storia di Taschetti rappresenta un messaggio chiaro: nascere a Caltanissetta, in Sicilia, non è un vincolo insuperabile. Con forza, coraggio e passione è possibile costruire percorsi imprenditoriali solidi e credibili.


L’udienza con il Santo Padre diventa così non soltanto un momento simbolico, ma un ulteriore tassello di un cammino che unisce crescita economica e valori morali. Un richiamo all’etica, al servizio, all’attenzione verso le persone. Principi che, come emerge dalle sue parole, continuano a guidare l’azione di BSF.
La storia di Salvatore Taschetti non è soltanto quella di un imprenditore di successo. È il racconto di una crescita che non ha mai smarrito le proprie radici. Ed è, soprattutto, un invito ai giovani a credere che anche partendo da una città dell’entroterra siciliano si possa diventare protagonisti, senza perdere quell’umiltà che rende grande non solo un’azienda, ma una persona.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta