Caltanissetta. Tesauro, Adornetto, Delpopolo: “Distanze nette e chiare rispetto comportamenti non trasparenti, continueremo a lavorare per la nostra comunità”

La recente vicenda giudiziaria che ha interessato Caltanissetta, con gli sviluppi investigativi che hanno coinvolto l’on. Michele Mancuso, apre una riflessione nel quadro del capoluogo, quindi anche negli equilibri istituzionali di Palazzo del Carmine.



In questo contesto si inserisce la nota firmata dal sindaco Walter Tesauro e dagli assessori Guido Del Popolo e Calogero Adornetto, con la quale vengono tracciate distanze nette rispetto a comportamenti ritenuti non coerenti con i principi di legalità, trasparenza e correttezza istituzionale.

Di seguito il comunicato integrale.

“Prendiamo le distanze da comportamenti che siano al di fuori del rispetto delle Leggi e che vanno contro principi etici, di giustizia e di buona condotta.

Siamo fiduciosi che le competenti autorità sapranno far luce al fine di chiarire la posizione di ogni indagato.

Ma la politica e la macchina amministrativa devono andare avanti.

Noi lavoriamo nella massima trasparenza, con un solo obiettivo: il bene comune in favore dei nostri cittadini.

Chi ha sbagliato paghi, senza sconti e soprattutto senza alcuna giustificazione da parte Nostra.

Si è rotto un legame dopo questi avvenimenti, perché noi mettiamo sempre al primo posto il rispetto delle leggi.

L’On. Mancuso ha tradito la nostra fiducia, non rispecchiando i criteri di eticità dei valori della trasparenza.

Con profonda amarezza, si chiude un capitolo della nostra esperienza politica, ma se ne apre un altro, con più determinazione, ma sempre all’insegna della buona amministrazione e della buona condotta etica e morale.

Forza Italia è la nostra casa politica, e continueremo a lavorare con i principi e i valori che ci hanno sempre contraddistinto.

Ringraziamo la segreteria regionale di Forza Italia, che come sempre è sensibile alle esigenze della nostra provincia, e alla quale abbiamo comunicato che, non mancherà la nostra completa collaborazione all’interno del partito.

Abbiamo già informato il Segretario Regionale di Forza Italia, aggiungono gli Assessori, che riteniamo come unico riferimento politico-istituzionale della Provincia, il Presidente della Provincia di Caltanissetta e Sindaco di Caltanissetta Avv. Walter Tesauro.

Forza Italia è un partito partecipato da persone perbene, e l’elettorato lo conferma, infatti in tutte le elezioni nella nostra provincia, si conferma il partito più votato.

Adesso inizia una nuova fase all’interno del nostro partito, e i tanti amici della provincia che abbiamo già incontrato, confermano di voler proseguire l’azione politica che ha contraddistinto Forza Italia in tutto il territorio provinciale.