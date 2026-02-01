Caltanissetta, il Vicario del Questore Michele Emma lascia il servizio attivo nella Polizia di Stato

Oggi, a conclusione di un lungo percorso di carriera, lascia il servizio attivo nella Polizia di Stato per raggiunti limiti di età, il Vicario del Questore, Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Michele Emma. Il Dirigente, 60 anni, nisseno, laureato in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma è entrato in Polizia dal 1984 dopo aver frequentato il corso quadriennale per Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia. Il suo primo incarico è stato svolto alla Questura di Enna, dove ha diretto la Digos e l’UPGSP. Nel 1990 è stato trasferito a Caltanissetta quale dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale. Nel 1994 è stato assegnato alla Questura di Caltanisetta dove, nel corso degli anni, ha svolto le funzioni di dirigente dell’UPGSP, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio Personale e dell’UTLP. Nel 2012, promosso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, è stato trasferito alla Questura di Agrigento con l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine. Dal 2013 e fino al mese di giugno del 2025 è stato Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura nissena. Dal mese di luglio 2025 ha svolto le funzioni di Vicario del Questore di Caltanissetta e dall’1 all’11 gennaio 2026, dopo il collocamento in quiescenza del Dirigente Superiore della Polizia di Stato Pinuccia Albertina Agnello, è stato Vicario Reggente in sede vacante della Questura di Caltanissetta. Il dr. Emma nel corso della sua lunga carriera nella Polizia di Stato si è guadagnato la stima dei colleghi funzionari e di tutto il personale della Polizia di Stato. il Questore Marco Giambra gli ha rivolto un affettuoso ringraziamento per l’infaticabile impegno profuso, con indiscusse qualità umane e professionali in 42 anni di servizio.